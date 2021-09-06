Верховный суд вынес решение по списанию пенсии у россиян

06.09.2021 | 06:53

Верховный суд России поставил точку в споре между гражданами и службой судебных приставов.

В начале 2021 года президент России Владимир Путин в ходе своего выступления заявил, что получаемые гражданами РФ социальные выплаты должны быть защищены.

Глава государства считает, что автоматическое списание средств в счет долгов недопустимо. Правда Владимир Путин подчеркнул, что деньги необходимо вернуть только в том случае, если они списаны за счет социальных выплат, а не пенсий.

Правовой пробел закрыл Верховный суд России. Служители Фемиды считают, что прежде чем списать долги с пенсии гражданина, ответственные лица должны досконально перепроверять, что останется у человека на жизнь.

Согласно действующему российскому законодательству, с пенсионных выплат в счет долга может быть удержано не более 50%, а в некоторых случаях — не более 70% страховой пенсии.

Верховный суд постановил, что если пенсия является для должника единственным источником существования, нижестоящим инстанциям необходимо досконально разбираться, каково материальное положение человека, чтобы обеспечить ему и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и реализацию его социально-экономических прав. В таких случаях забирать слишком много из пенсии запрещается.