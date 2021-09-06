Сетевое издание|18+|Понедельник|6 сен 2021|08:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Верховный суд вынес решение по списанию пенсии у россиян

Печать

Верховный суд России поставил точку в споре между гражданами и службой судебных приставов.

В начале 2021 года президент России Владимир Путин в ходе своего выступления заявил, что получаемые гражданами РФ социальные выплаты должны быть защищены.

Глава государства считает, что автоматическое списание средств в счет долгов недопустимо. Правда Владимир Путин подчеркнул, что деньги необходимо вернуть только в том случае, если они списаны за счет социальных выплат, а не пенсий.

Правовой пробел закрыл Верховный суд России. Служители Фемиды считают, что прежде чем списать долги с пенсии гражданина, ответственные лица должны досконально перепроверять, что останется у человека на жизнь.

Согласно действующему российскому законодательству, с пенсионных выплат в счет долга может быть удержано не более 50%, а в некоторых случаях — не более 70% страховой пенсии.

Верховный суд постановил, что если пенсия является для должника единственным источником существования, нижестоящим инстанциям необходимо досконально разбираться, каково материальное положение человека, чтобы обеспечить ему и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и реализацию его социально-экономических прав. В таких случаях забирать слишком много из пенсии запрещается.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте