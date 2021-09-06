В российской школе начали эксперимент с «умным классом»

06.09.2021 | 08:55

Нововведение в школе номер 30 города Пензы позволило разделить детей. Шестой класс «Р» создан в порядке эксперимента. В него были отобраны лучшие дети со всей параллели.

«Мы стараемся со своей стороны ограничивать им объем домашних заданий, довольно много успеваем на уроке. В целом учебный процесс идет абсолютно положительно», - констатировала учитель русского языка и литературы школы № 30 г. Пензы Ольга Каменева.

По словам преподавателя, первые дни учебного года, как правило, самые сложные. Детям нужно адаптироваться. Сами школьники, которые попали в число избранных, положительно оценивают происходящее.

«Со всем классом я быстро подружилась. Вообще в шоке, потому что на переменах тишина! Кто-то сидит, кто-то тихо разговаривает - так приятно!» - отметила ученица шестого «Р» Анастасия Пчелинцева.

На «умный класс» в образовательном учреждении педагоги возлагают большие надежды. А вот посетители портала «ПензаИнформ» критично отнеслись к подобной инициативе. По словам интернет-пользователей, подобное разделение может серьезно отразиться не только на уровне образования оставшихся ребят, но и на их самооценке. Ведь не каждый захочет и сможет учиться в «неумном классе».