Онищенко заявил об обеспечении детей бесплатными компьютерами для цифровых учебников

06.09.2021 | 13:16

В ближайшее время школы полностью перейдут на цифру. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадия Онищенко, процесс уже начался.

«На бумажных носителях остаться никак не получится, поэтому работа по оцифровке учебных пособий и книг уже ведется, но она вызывает определенную настороженность. Если мы будем полностью переходить на цифру, значит должен быть решен вопрос об обеспечении детей бесплатными компьютерами, потому что не у всех родителей есть возможность их купить», — сообщил депутат Госдумы.

По словам Геннадия Онищенко, на персональные компьютеры необходимо будет загрузить полные наборы учебников, так как не во всех регионах страны стабильный интернет.

Парламентарий заметил, что при подборе компьютеров или планшетов необходимо уделить пристальное внимание безопасности. Устройства с оцифрованными учебниками должны соответствовать всем медицинским требованиям.

«У нас очень жесткие требования к школьным учебникам, с точки зрения формата, качества бумаги, чтобы была белая, а что касается планшетов, компьютеров — об этом никто не заикается. А они должны соответствовать гигиеническим требованиям зрительной работы», — добавил Онищенко.