Филипп Киркоров остался без вечеринок и миллионов рублей

06.09.2021 | 18:00

Филипп Киркоров уже не раз пробовал свои силы в разных видах бизнеса.

Как и многие другие селебрити, король отечественной поп-музыки не довольствуется одной лишь сценой. В прошлом артист уже открывал собственный бутик и модный караоке-клуб. После рождения наследников Филипп Киркоров обратился к еще одной сфере, а именно – открыл агентство по организации детских праздников.

Компания под названием "Phill Party" имела успех в звездных кругах и, судя по всему, приносила неплохую прибыль. За несколько прошлых лет агентство организовало десятки крутых вечеринок для детей знаменитостей. Однако буквально накануне стало известно о закрытии компании.

Киркоров сам сообщил эту новость друзьям и коллегам на вечеринке по случаю дня рождения владелицы самого известного в столице агентства развлечений JK Agency – Юлии Корелиной.

"Его больше не существует," – признался певец без видимого сожаления.

У владельца закончился контракт с бывшим директором компании, а нового он, очевидно, искать не стал. Как сообщил "StarHit", эти события совсем не вывели артиста из равновесия: на светском рауте он пребывал в отличном настроении и даже нашел в себе силы пожелать имениннице, чтобы ее агентство существовало долгие годы.