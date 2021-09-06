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До 3 000 рублей: в России начали штрафовать за хранение солений

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Вслед за штрафом за сбор грибов и ягод в России начали наказывать и за хранение банок с консервами.

Штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей ждет тех, кто хранит банки с домашними заготовками в местах общего пользования многоквартирного дома, заявил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что теперь хранить домашние заготовки на зиму можно лишь в официально оформленных кладовых помещениях, а не на полках подвалов и тамбуров.

Паюшин сослался на постановление правительства, которое вступило в силу с 1 января 2021 года. В нем указно, что хранение вещей на путях эвакуации и эвакуационных выходах запрещен.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», - уточнил юрист.

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