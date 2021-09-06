40-летний сын Газманова рассказал о сложностях из-за рака

06.09.2021 | 11:12

Наследник Олега Газманова рассказал о трудном испытании, выпавшем на его долю.

Родион Газманов стал участником проекта "Фактор страха" на НТВ. По правилам шоу, героям необходимо вынести опасные для здоровья и психологически сложные испытания.

Сын певца поведал, что ему было нужно переносить вот рту пресмыкающихся и насекомых. Исполнитель боялся того, что ему может достаться жаба или змея. Но все оказалось еще хуже.

Родиону Газманову пришлось иметь дело не только с пресмыкающимся, но и с раком. В итоге он поранил артиста. Зазубрины на панцире рака до крови расцарапали сыну исполнителя рот. Но знаменитости показалась самой мерзкой личинка.

Родион Газманов в красках рассказал о том, через что ему пришлось пройти. "Сложным был рак", – отметил артист. По словам музыканта, бежать с подобным существом во рту быстрее, поскольку поскорее хочется от него избавиться.

Поделился сын Олега Газманова впечатлениями о "Факторе страха" и на своей странице в "Инстаграм". Он признался, что не ожидал, что будет так трудно.