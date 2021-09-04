Взять отличную от супруга фамилию при бракосочетании невозможно

Многие люди при заключении брака меняют свою фамилию. Оказывается, не любое желание человека может быть воплощено в реальность сотрудникам ЗАГСа.
На вопросы читателей отвечает начальник территориального отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Пензы Инна Пантелеева.
— Родители назвали меня Инной. Я хочу, чтобы меня называли Инесса. В каком возрасте можно поменять имя?
— С 14 лет вы вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей, а при отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия.
Перемена имени лицом, не достигшим возраста 14 лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя может производиться по совместной просьбе родителей с разрешения органа опеки и попечительства.
— Могу ли я взять при заключении брака совершенно другую фамилию, а не фамилию будущего супруга?
— Нет, не можете. При государственной регистрации заключения брака супругам в записи акта о заключении брака по выбору супругов записывается общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого из них. В качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из супругов.
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