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Взять отличную от супруга фамилию при бракосочетании невозможно

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Многие люди при заключении брака меняют свою фамилию. Оказывается, не любое желание человека может быть воплощено в реальность сотрудникам ЗАГСа.

На вопросы читателей отвечает началь­ник территориаль­ного отдела ЗАГС Железнодорожно­го района г. Пензы Инна Пантелеева.

— Родители назвали меня Инной. Я хочу, чтобы меня на­зывали Инесса. В каком возра­сте можно поменять имя?

— С 14 лет вы вправе пере­менить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Перемена име­ни лицом, не достигшим совер­шеннолетия, производится при наличии согласия обоих родите­лей, усыновителей или попечи­телей, а при отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия.

Перемена имени лицом, не достигшим возраста 14 лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию дру­гого родителя может произво­диться по совместной просьбе родителей с разрешения органа опеки и попечительства.

— Могу ли я взять при за­ключении брака совершенно другую фамилию, а не фами­лию будущего супруга?

— Нет, не можете. При го­сударственной регистрации за­ключения брака супругам в за­писи акта о заключении брака по выбору супругов записывается общая фамилия супругов или добрачная фамилия каж­дого из них. В качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из супругов.

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