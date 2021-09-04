Штраф 5 000 рублей: названы причины, почему запрещено хоронить домашних животных

04.09.2021 | 13:07

Домашних питомцев - кошек, собак - владельцы воспринимают как членов семьи и испытывают при смерти любимцев огромное горе. Однако чувство потери не должно помешать разумно подойти к погребению его тела.

Казалось бы, для захоронения подойдет любой обособленный участок на личном подворье, во дворе многоквартирного дома или где-то в лесной полосе, а то и рядом с человеческим кладбищем. Однако все не так просто.

«Законодательство Российской Федерации запрещает хоронить тела животных в пределах городской черты, в реках и водоемах, в мусорных контейнерах, на свалках и полигонах. Это представляет угрозу для окружающей среды, — говорит заместитель главного ветврача станции Наталья Козина. — Необходимо помнить, что существует более 20 болезней, общих для человека и животного. Например, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез. Они сохраняют свою патогенность долгое время.

Кремация — безопасный и современный способ захоронения домашнего животного. Она проходит под действием высоких температур открытого огня (около 700 градусов). После кре­мации останки превращаются в пепел, который не представляет опасности для окружающих».

Существуют правила утилизации биологических отходов, которыми запрещается закапывать трупы животных где бы то ни было. Такие захоронения могут быть опасны. Прежде всего, есть вероятность, что тело раскопают другие четвероногие, могилку могут размыть грунтовые воды. А если животное погибло от какой-то инфекции, то имеется риск ее распространения.

Нарушившим эти правила грозит штраф на круглую сумму. Так, например, в 2016 году в Уфе хозяин похоронил пса на своем дачном участке. Свидетелем этого стал сосед мужчины, который пожаловался в местный ветеринарный надзор. В итоге суд оштрафовал уфимца на 5 000 рублей.

Как же может найти последний покой пушистый любимец? И что нужно делать после его ухода в иной мир?

В течение суток о смерти животного необходимо сообщить ветеринару. Специалист определит, не был ли заражен питомец какой-то инфекцией, и подскажет, как его можно похоронить.

На базе некоторых ветеринарных организаций действуют пункты приема трупов домашних животных. Именно туда для утилизации следует передать любимца. Услуга, разумеется, не бесплатна. Стоимость будет зависеть от веса животного.

Узнать, поможет ли с утилизацией тела та или иная клиника, можно по телефону или же посетив их сайт в Интернете.

Также правила допускают кремацию животных. Она может быть индивидуальной, что обойдется дороже, или же общей, когда тело сжигают в печи вместе с другими. В первом случае хозяевам отдадут урну с прахом.

Существуют и ветеринарно-санитарные утилизационные заводы. Там трупы животных перерабатывают в мясокостную муку. В большинстве случаев к ним попадает скот из фермерских хозяйств, однако иногда эти организации заключают договор с ветеринарными клиниками.

Какой бы способ владелец ни избрал, он должен помнить, что, согласно правилам утилизации биологических отходов, захоронение в землю пушистого любимца или его праха возможно только в двух случаях: если речь идет о районах вечной мерзлоты или же произошла массовая гибель животных от какого-либо стихийного бедствия.