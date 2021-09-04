Назван действенный способ избавиться от запаха из подмышек

Перед тем, как бороться с проблемой, человеку обязательно нужно сделать УЗИ щитовидной железы. об этом изданию «ПензаИнформ» рассказал дерматовенеролог поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Евгений Бардаш.
По его словам, если подмышки потеют независимо от погоды, нужно воспользоваться простым советом, который избавит от неприятного запаха.
«Вам обязательно нужно сделать УЗИ щитовидной железы, обследовать органы брюшной полости, почки, поджелудочную железу, сдать кровь на сахар. Если запах очень резкий и неприятный, скорее всего, дело в эндокринной патологии.
Утром и вечером протирайте подмышки лимонным соком или 2%-ным раствором салицилового спирта. Можно использовать детские присыпки без содержания крахмала. Иначе кожа начнет преть и краснеть. Носите хлопчатобумажную одежду. Исключите алкоголь и курение, старайтесь хорошо высыпаться и не нервничать. И откажитесь от дезодорантов!», - указал специалист.
Дал Евгений Бардаш и дельный совет, что делать, если человек обнаружил шелушение между пальцев на ноге.
«Это может быть грибковое заболевание. Уточнить диагноз можно при визуальном осмотре и проведении лабораторной диагностики. Местом первого поражения при микозе стоп нередко служат межпальцевые складки. В этом случае в них отмечается небольшое шелушение, иногда с наличием мелких поверхностных трещин.
Наиболее распространенный путь заражения грибком — бытовой, контактный: через обувь, одежду, маникюрный инструмент, банные принадлежности (коврики, мочалки и т. п.). Заразиться можно как дома (при наличии больного), так и в тренажерном или спортивном зале, бассейне, бане, обувных магазинах.
Попадание возбудителя на кожу не всегда сразу приводит к развитию заболевания. При отсутствии повреждений кожных покровов длительное время может быть только носительство грибка. Потливость или сухость кожи, плоскостопие, расстройство кровообращения при сосудистых заболеваниях конечностей способствуют появлению ссадин, трещин кожи.
Грибковое заболевание лечится трудно. Потребуется применять комплекс мер. Внутрь — фунгицидные препараты, снаружи для обработки — лосьоны, кремы и мази. Грибок развивается во влажной и теплой среде. Питанием ему служит сам человек, поэтому первое важное условие — тщательная гигиена ног. После излечения профилактика должна войти в привычку.
Не следует забывать, что назначить противогрибковый препарат может только врач!
В качестве профилактических мер нужно носить подходящую по размеру и удобную обувь. Обрабатывать ноги раствором с эфирными маслами. Делать ванночки с травами. Состригать края ногтей только прямо. Закругление может привести к инфицированию, возникновению вросших уголков и появлению болевых ощущений.
На пляже, в бассейне и бане всегда носите резиновые тапочки. Не надевайте чужую обувь. После душа или ванны тщательно вытирайте ноги насухо! У каждого члена семьи должны быть свои домашние тапочки», - рассказал Бардаш.
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