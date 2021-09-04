Назван действенный способ избавиться от запаха из подмышек

04.09.2021 | 11:43

Перед тем, как бороться с проблемой, человеку обязательно нуж­но сделать УЗИ щитовидной железы. об этом изданию «ПензаИнформ» рассказал дерматовенеролог поликлиники Пен­зенской областной клинической боль­ницы им. Н.Н. Бур­денко Евгений Бардаш.

По его словам, если подмышки потеют неза­висимо от погоды, нужно воспользоваться простым советом, который избавит от неприятного запаха.

«Вам обязательно нуж­но сделать УЗИ щитовидной железы, обследовать органы брюшной полости, почки, под­желудочную железу, сдать кровь на сахар. Если запах очень рез­кий и неприятный, скорее всего, дело в эндокринной патологии.

Утром и вечером протирай­те подмышки лимонным соком или 2%-ным раствором салицило­вого спирта. Можно использовать детские присыпки без содержа­ния крахмала. Иначе кожа начнет преть и краснеть. Носите хлопча­тобумажную одежду. Исключите алкоголь и курение, старайтесь хо­рошо высыпаться и не нервничать. И откажитесь от дезодорантов!», - указал специалист.

Дал Евгений Бардаш и дельный совет, что делать, если человек обнаружил шелушение между пальцев на ноге.

«Это может быть грибковое заболевание. Уточнить диагноз можно при визуальном осмотре и проведении лабораторной диа­гностики. Местом первого поражения при микозе стоп нередко служат межпальцевые складки. В этом случае в них отмечается неболь­шое шелушение, иногда с наличи­ем мелких поверхностных трещин.

Наиболее распространенный путь заражения грибком — бы­товой, контактный: через обувь, одежду, маникюрный инструмент, банные принадлежности (коври­ки, мочалки и т. п.). Заразиться можно как дома (при наличии больного), так и в тренажерном или спортивном зале, бассейне, бане, обувных магазинах.

Попадание возбудителя на кожу не всегда сразу приво­дит к развитию заболевания. При отсутствии повреждений кожных покровов длительное время может быть только носительство грибка. Потливость или сухость кожи, плоскостопие, расстройство кровообращения при сосудистых заболеваниях конечностей способствуют по­явлению ссадин, трещин кожи.

Грибковое заболевание ле­чится трудно. Потребуется при­менять комплекс мер. Внутрь — фунгицидные препараты, снаружи для обработки — лосьоны, кремы и мази. Грибок раз­вивается во влажной и теплой среде. Питанием ему служит сам человек, поэтому первое важное условие — тщательная гигиена ног. После излечения профилактика должна войти в привычку.

Не следует забывать, что на­значить противогрибковый пре­парат может только врач!

В качестве профилактических мер нужно носить подходящую по размеру и удобную обувь. Обрабатывать ноги раствором с эфирными маслами. Делать ванночки с травами. Состригать края ногтей только прямо. Закругление может привести к ин­фицированию, возникновению вросших уголков и появлению болевых ощущений.

На пляже, в бассейне и бане всегда носите резиновые тапоч­ки. Не надевайте чужую обувь. После душа или ванны тща­тельно вытирайте ноги насухо! У каждого члена семьи должны быть свои домашние тапочки», - рассказал Бардаш.