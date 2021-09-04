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Компрессу с помощью банок дали второй шанс

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Банки были невероятно популярным средством до 90-х годов прошлого века, а потом врачи почему-то дружно признали их бесполезными и даже вредными. Якобы они способствуют распространению инфекции и даже грозят пневмотораксом - разрывом тканей легких. Однако своих полезных свойств банки от такого отношения не потеряли.

Присасываясь к телу, банка усиливает приток крови к зоне воздействия, стимулируя кровообращение и метаболизм, уменьшая болевой синдром, стимулируя работу внутренних органов. Отрицательные качества банок заключаются, пожалуй, лишь в красных пятнах - гематомах, которые появляются на спине после сеансов.

Помните: банки категорически нельзя использовать в случаях высокой температуры, при остром воспалении, кожных высыпаниях, обилии родинок на спине.

Прежде, чем ставить банки, руки следует тщательно вымыть и обработать антисептиком, а кожу пациента смазать кремом. На стержень (им может быть обычный карандаш) нужно намотать вату, обмакнуть в спирт и слегка отжать.

Затем фитиль поджигается. Его не более чем на 3 секунды вводят в банку и прислоняют ее к телу, чтобы она присосалась к коже. Банки ставят на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга.

Первая процедура занимает всего 1 минуту, в дальнейшем - от 5 до 10 минут. Чтобы безболезненно снять вакуумные емкости, следует намочить полотенце теплой водой и приложить рядом - банка снимется легко. Спину после этого смазывают кремом и прикрывают одеялом на 15 минут.

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Источник — https://pixabay.com/
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