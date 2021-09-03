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Сестра Алины Кабаевой ушла с работы и исчезла

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О жизни Алины Кабаевой и ее семьи известно довольно мало, поэтому любые новости вызывают у публики большой интерес.

Лейсан Кабаева – троюродная сестра прославленной российской гимнастки и тезка ее родной сестры. Женщины – родственницы по отцовской линии, так как их папы – двоюродные братья. Ранее Лейсан занимала должность судьи в Альметьевском городском суде Татарстана, однако теперь в жизни сестры Алины Кабаевой произошли серьезные перемены – она покинула свой важный пост.

Стоя на страже правосудия, родственница чемпионки была известна особой суровостью по отношению к преступлениям, связанным с насилием и торговлей наркотиками. Согласно официальным данным, всего в должности судьи Кабаева вынесла около трех сотен вердиктов.

Женщина была назначена на свой пост президентским указом еще пять лет назад. Для продолжения службы в следующем году она должна была бы подать документы на рассмотрение своей кандидатуры в региональную квалификационную коллегию судей, однако никакого запроса от Кабаевой не поступило: судя по всему, она просто решила сменить вид деятельности.

Как сообщил "Собеседник", судья написала заявление об уходе по собственному желанию. После прекращения полномочий имя Кабаевой исчезло с портала городского суда. Все произошло без какой-либо шумихи. Информации о том, чем теперь занимается бывшая судья, нет. В связи с этим люди волнуются и гадают, куда же пропала сестра спортсменки.

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Источник — dni.ru, фото - youtube, ТК "Мир"
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