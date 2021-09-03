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Проспавший линейку на 1 Сентября учитель хотел удивить детей

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Забавный случай произошел в городе Нижнем Тагиле. Ученики 2 "А" одной из местных школ не дождались своего классного руководителя на торжественной линейке.

Все дело в том, что учитель-новичок просто проспал 1 сентября. По словам мужчины, он всю ночь готовил для детей раздаточный материал, а с утра не услышал будильник и звонки от коллег.

Как заявил изданию «Подъём» директор СОШ № 100 Нижнего Тагила Дмитрий Язовских, в настоящий момент учитель Александр Алексеев лишен должности классного руководителя. На педагогическом совете будет решен вопрос о его дальнейшей работе.

«Александр Александрович Алексеев объяснил, что 1 сентября готовился удивить детей раздаточным материалом и заработался до раннего утра, и утром не услышал ни будильников, ни звонков. Алексеев 1 сентября лишился возможности быть классным руководителем 2 "А" класса. От нагрузки он освобождён.

Что касается учительства, это решение будет рассмотрено после заседания комиссии по этике. По моему мнению, классному руководителю в первый свой рабочий день 1 сентября такое недозволительно», - заявил Язовских.

Родители второклашек тоже не оценили поступок молодого преподавателя. Один из них посоветовал

22-летнему юноше сходить «в армию», другой - ни в коем случае не говорить ученикам о том, что он проспал 1 сентября.

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