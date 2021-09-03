Полезное

«О, Боже, какой мужчина!» Усатый Петросян привел поклонников в восторг

Печать

Накануне вечером 75-летний артист поделился в "Инстаграме" свежим снимком из гримерки концертного зала "Фестивальный" в Сочи, где проходило его выступление. Евгений Петросян решил по-настоящему удивить зрителей и предстал в необычном образе.

Юморист несколько сменил укладку, надел яркий пиджак лилового цвета, а под носом у него внезапно появились густые черные усы, вызвавшие оторопь у народа. Эти изменения сделали мужчину совершенно не похожим на самого себя.

Поклонники Евгения Вагановича высоко оценили новый образ и завалили артиста удивленно-восторженными комментариями.

"О, Боже, какой мужчина!!!..." (Здесь и далее орфография авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ооо, какой интересный", "Помолодели с усами!!! Очень хорошо", "Импозантный мужчина с усами", Усы вам идут", "Вай ! Какой мужчина! Ну все зрители держитесь!!!!", - написали поклонники.

После того, как Евгений Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой и вновь стал отцом, поклонники часто замечают, что артист сильно помолодел. Вероятно, большая разница в возрасте с супругой тонизирует мужчину и заставляет его всегда держать себя в руках, а иногда даже решаться на интересные эксперименты со внешностью.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте