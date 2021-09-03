«О, Боже, какой мужчина!» Усатый Петросян привел поклонников в восторг

03.09.2021 | 10:00

Накануне вечером 75-летний артист поделился в "Инстаграме" свежим снимком из гримерки концертного зала "Фестивальный" в Сочи, где проходило его выступление. Евгений Петросян решил по-настоящему удивить зрителей и предстал в необычном образе.

Юморист несколько сменил укладку, надел яркий пиджак лилового цвета, а под носом у него внезапно появились густые черные усы, вызвавшие оторопь у народа. Эти изменения сделали мужчину совершенно не похожим на самого себя.

Поклонники Евгения Вагановича высоко оценили новый образ и завалили артиста удивленно-восторженными комментариями.

"О, Боже, какой мужчина!!!..." (Здесь и далее орфография авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ооо, какой интересный", "Помолодели с усами!!! Очень хорошо", "Импозантный мужчина с усами", Усы вам идут", "Вай ! Какой мужчина! Ну все зрители держитесь!!!!", - написали поклонники.

После того, как Евгений Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой и вновь стал отцом, поклонники часто замечают, что артист сильно помолодел. Вероятно, большая разница в возрасте с супругой тонизирует мужчину и заставляет его всегда держать себя в руках, а иногда даже решаться на интересные эксперименты со внешностью.