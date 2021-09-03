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Главный секрет песни Шуфутинского «Третье сентября» кроется в одном слове

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Продюсер рассказал, что ему пришлось поменять в будущем хите. По словам Евгения Кобылянского, в первоначальном варианте песни Михаила Шуфутинского припев начинался иначе.

«Песня мне понравилась у поэта (автор текста Игорь Николаев) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил все, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно единственное слово — «перелистну» на «переверну», потому что «перелистну» — это жаргонное идиоматическое выражение», — объяснил продюсер песни «Третье сентября» Евгений Кобылянский изданию URA.RU.

Продюсер сразу почувствовал уверенность, что новая песня будет народным хитом.

«Мы ее записали с длинной концовкой, понимая, что она не встанет ни в один эфир радиостанций, потому что звучит больше пяти минут. Альбом «Гуляй, душа» с этой песней мы выпустили в 1994 году, и я в пророчестве сказал, что такие классные баллады, в которых русский человек чувствует смысл, переживут все», — подчеркнул Кобылянский.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал телеканалу "Звезда", что на гастролях на лестнице в театре встал между двумя своими талантливыми коллегами – Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Когда он понял, что оказался между тезками, он решил загадать желание, которое тут же и озвучил двум Игорям. Именно так и появился хит.

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