В России увеличивается материнский капитал

В начале следующего года в России вновь будет увеличен размер материнского капитала на первого и второго ребенка.
«Размер материнского капитала в 2022 вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Если ранее семья получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля», — сообщил РИА «Новости» на ПМЭФ глава Минтруда Антон Котяков.
В 2020 году власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.
Ранее к главе государства обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница попросила Путина расширить применение материнского капитала.
Голикова предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка, сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.
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Что разве на первого дают 503 тыщ.р.?