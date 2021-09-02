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В России увеличивается материнский капитал

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В начале следующего года в России вновь будет увеличен размер материнского капитала на первого и второго ребенка.

«Размер материнского капитала в 2022 вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Если ранее семья получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля», — сообщил РИА «Новости» на ПМЭФ глава Минтруда Антон Котяков.

В 2020 году власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.

Ранее к главе государства обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница попросила Путина расширить применение материнского капитала.

Голикова предложила разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП, и дать возможность тратить его на строительство жилья сразу после рождения ребенка, сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.

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Гость||

Что разве на первого дают 503 тыщ.р.?

Гость||

Еще бы в перечень внесли бы_лечение мамы после родов. Бывают всякие осложнения и очень затратные. А ребенку нужна здоровая мать.

Имя: Гость
Комментарий:

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