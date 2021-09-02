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Студенты вузов и колледжей одновременно смогут получать несколько специальностей

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С 1 сентября 2021 года у студентов высших учебных заведений появилась возможность получить сразу несколько квалификаций во время обучения.

О скорейшей проработке и принятии закона глава РФ Владимир Путин говорил еще в начале 2021 года на онлайн-встрече со студентами.

«Студенты могут получать несколько квалификаций, после второго курса менять профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Уверен, вы ждете таких решений», — заявил президент.

Документ был принят Государственной думой РФ и одобрен Совфедом, а 26 мая подписан Владимиром Путиным. Закон позволяет вузам разрабатывать обучающие программы, предполагающие получение квалификации сразу по нескольким направлениям.

«Образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профстандартов, которые могут быть отнесены к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки», - цитирует ТАСС зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Ларису Тутову.

Новые правила позволят разрабатывать федеральные государственные образовательные стандарты не только по определенным профессиям и специальностям, как это было раньше, но и их «укрупненным группам», а также по уровням образования.

Теперь студенты вузов и колледжей смогут учиться одновременно на нескольких специальностях. Им разрешат переходить на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса.

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