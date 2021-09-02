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Стал известен полный перечень изменений в ЕГЭ в 2022 году

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В новом 2022 году выпускников ждут серьезные нововведения при сдаче единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

На официальном сайте ФИПИ опубликованы основные изменения, которые произойдут в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования.

Государственный экзамен по математике ждут новые задания, с помощью которых проверят умения выпускников выполнять действия с геометрическими фигурами.

В ЕГЭ по по биологии добавят задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологических клеток.

В едином государственном экзамене по истории больше не будет исторического сочинения. Также вместо задания с кратким ответом о Великой Отечественной войне будет задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о ВОВ.

ЕГЭ по географии пополнится двумя новыми заданиями, с помощью которых проверят умение выпускников определять и находить информацию недостающую для решения задач.

В ЕГЭ по литературе будет шире представлена поэзия второй половины XIX—XX веков и включена зарубежная литература.

Кроме того, изменится время на выполнение работ по истории и обществознанию. Оно будет сокращено с 235 до 180 минут.

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