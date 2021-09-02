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Круг получателей выплат на детей собираются расширить

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Минтруд планирует существенно облегчить жизнь нуждающимся семьям с детьми и родителям-одиночкам.

В Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают возможность смягчения требований для получения пособий на детей. Об этом рассказала заместитель министра труда Ольга Баталина.

Ведомство планирует, в частности, ввести правило нулевого дохода при одобрении выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Благодаря этому на пособия смогут рассчитывать безработные беременные женщины, даже в случае если они лишились дохода до беременности. Баталина пояснила, что в этот период таким гражданам становится ещё тяжелее найти работу, а многим приходится увольняться из-за возникающих осложнений. Замминистра отметила, что эти сложности усугубились в период пандемии коронавируса в мире, передаёт Ura.ru.

Кроме того, отсутствие дохода в трёхлетний промежуток между рождением первого и второго ребёнка также не станет причиной для отказа в выплатах на детей. Женщина сможет обратиться за пособием, в том числе, – если она забеременела в этот период и не успела трудоустроиться, сообщает 5-tv.ru.

В Минтруде также напомнили, что с 1 июля одиноким родителям назначаются выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Всего за два месяца финансовую помощь от государства получили уже более 500 тысяч семей, а на соответствующие цели власти выделили свыше 3,4 миллиарда рублей.

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Источник — dni.ru
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