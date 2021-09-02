Изменения на лице Пугачевой заставили поклонников заподозрить онкологию

02.09.2021 | 09:16

В одном из неофициальных инстаграм-аккаунтов Примадонны на днях появилось свежее селфи 72-летней знаменитости. На фото Алла Борисовна запечатлена вместе с мальчиком, в котором народ узнал внучатого племянника звезды. Сама Алла Пугачева предстала без макияжа и не постеснялась близко показать все несовершенства своего уже не молодого лица.

Многочисленные поклонники артистки принялись живо обсуждать внешность звезды, которая в последнее время довольно редко появляется на публике. Пользователи отметили, что Примадонна сильно постарела, и даже призвали женщину не показывать такие снимки, чтобы не пугать народ.

Кто-то из фолловеров заметил на лице Пугачевой большую родинку, которой не было раньше. Люди предположили, что это тоже свидетельство старческих изменений и даже заподозрили, что такие признаки могут свидетельствовать об онкологии.

"Никогда не видела родинку на лице любимой Аллы" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Похоже на родинку. Лишь бы не рак! Такое в старости может возникать, организм слабеет:((", "Фото неудачное! зачем выставлять?", "Как не скрывай,а возраст свое берет", - написали поклонники.

Впрочем, некоторые фанаты все же оказались настроены более оптимистично и выразили надежду на то, что это лишь неудачный свет оказал такой негативный эффект на внешность любимой певицы, в жизни же она все еще прекрасна и вполне здорова.