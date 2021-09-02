Полезное

Изменения на лице Пугачевой заставили поклонников заподозрить онкологию

Печать

В одном из неофициальных инстаграм-аккаунтов Примадонны на днях появилось свежее селфи 72-летней знаменитости. На фото Алла Борисовна запечатлена вместе с мальчиком, в котором народ узнал внучатого племянника звезды. Сама Алла Пугачева предстала без макияжа и не постеснялась близко показать все несовершенства своего уже не молодого лица.

Многочисленные поклонники артистки принялись живо обсуждать внешность звезды, которая в последнее время довольно редко появляется на публике. Пользователи отметили, что Примадонна сильно постарела, и даже призвали женщину не показывать такие снимки, чтобы не пугать народ.

Кто-то из фолловеров заметил на лице Пугачевой большую родинку, которой не было раньше. Люди предположили, что это тоже свидетельство старческих изменений и даже заподозрили, что такие признаки могут свидетельствовать об онкологии.

"Никогда не видела родинку на лице любимой Аллы" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Похоже на родинку. Лишь бы не рак! Такое в старости может возникать, организм слабеет:((", "Фото неудачное! зачем выставлять?", "Как не скрывай,а возраст свое берет", - написали поклонники.

Впрочем, некоторые фанаты все же оказались настроены более оптимистично и выразили надежду на то, что это лишь неудачный свет оказал такой негативный эффект на внешность любимой певицы, в жизни же она все еще прекрасна и вполне здорова.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте