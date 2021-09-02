Полезное

«И снова третье сентября»: Шуфутинский рассказал о загаданном желании, которое привело к хиту

Печать

Михаил Шуфутинский даже не предполагал, что песня "Третье сентября" станет столь популярной.

Уже завтра на всех радиостанициях страны будут крутить легендарную сентябрьскую песню знаменитого шансонье. История создания этой композиции очень занимательна. Она стала сбывшимся желанием Михаила Шуфутинского, загаданным им между двумя тезками.

Заслуженный артист рассказал телеканалу "Звезда", что произошла эта история более 25 лет назад. Тогда Михаил Захарович был на гастролях и случайно на лестнице в театре встал между двумя своими талантливыми коллегами – Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Когда Шуфутинский понял, что оказался между тезками, он решил загадать желание, которое тут же и озвучил двум Игорям.

"Вы для меня напишите песню, а я ее спою," – попросил артист.

Вскоре желание знаменитого шансонье сбылось. С тех пор эта песня живет и за столь долгий срок даже не растеряла своей популярности. Как сообщил "Life", особенно радует ее исполнителя то, что "Третье сентября" все больше любит молодежь. Что касается людей в возрасте, то они, по мнению Шуфутинского, без этого хита и вовсе жить не могут.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте