Владимир Путин рассказал о своей сбывшейся главной мечте из детства

01.09.2021 | 11:41

Президент России Владимир Путин 1 сентября прилетел во Владивосток с рабочим визитом. Глава государства поздравил школьников с Днем знаний и встретился с ребятами из Всероссийского детского центра «Океан».

Путин рассказал подросткам о своей детской мечте. Глава России признался, что в детстве хотел стать разведчиком и посвятить себя служению Отечеству.

Владимир Путин с радостью отметил, что он счастлив, так как его мечта сбылась.

«Как многие мальчишки хотел быть то моряком, то летчиком. Потом разведчиком. Я хотел быть. И я реализовал. Так жизнь сложилась. Я иногда даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело. Нельзя просто прийти: хочу быть разведчиком. Так не бывает, но у меня получилось», — сказал Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.

Глава государства пробудет на Дальнем Востоке до 4 сентября. В рамках визита Путин планирует также встретиться с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.