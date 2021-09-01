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Ведущая Первого канала рассказала о постоянном «чморении»

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В преддверии нового учебного года популярная телеведущая Первого канала вспомнила, как проходили ее школьные годы.

Роза Сябитова из программы «Давай поженимся» рассказала об унижениях от одноклассников. По словам телеведущей, она росла в неблагополучной семье и когда пришла в 1 класс, не умела ни читать, ни писать.

«Я очень четко поняла, что если 1 сентября все равны, не важно, из какой ты семьи, богатой, бедной, так как у всех все новое, форма идентичная для всех, одна и та же ткань, то дальше начинается система рангов. Она не изменилась до сих пор. Меня чморили постоянно», — поделилась Сябитова в разговоре с журналистом URA.RU.

Роза отметила, что негативное отношение одноклассников к ней было связано с ее семьей. «Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался. Впервые пришла я в школу, не умея ни читать, ни писать. Я ни к кому не могла примкнуть, была одна, сама по себе. Меня спасал спорт, он сделал меня упертой, злой с точки зрения достижения целей», — отметила Сябитова.

Телеведущая призналась, что мечтала пойти в школу. «Я очень сильно хотела в школу, хотя я совершенно не была готова, но мне в первый раз купили что-то новое. Форму, фартук — все это мне казалось каким-то чудом, я долго не могла заснуть. Первая учительница 1 сентября была именно той феей из „Золушки“, которую я себе представляла. Взрослые были теми рыцарями, на которых я должна равняться. Я была в новом платье, в белом фартуке, с белыми бантами, с цветами, гладиолусами», — сообщила Сябитова.

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Источник — ura.news
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