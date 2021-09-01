Свадьба Моргенштерна не обошлась без удивившей публику Собчак и драки

01.09.2021 | 08:14

Бракосочетание 23-летнего Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной не обошлось без эксцесса.

Стало известно, что музыкант Эльдар Джарахов подрался с незнакомцем. В ролике, размещенном в одном из телеграм-каналов, блогер выясняет отношения с неким молодым человеком.

Причина конфликта пока неизвестна. Оба участника потасовки нанесли друг другу по легкому удару. К счастью, забияк быстро разняли.

Все закончилось тем, что Эльдар Джарахов ушел, а парень начал хвалиться по телефону тем, что подрался со знаменитостью на свадьбе у рэпера Моргенштерна.

Напомним, ведущей на свадьбе Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной была Ксения Собчак. Теледива удивила гостей торжества нарядом. Звезда выбрала для мероприятия модный костюм цвета электрик за 41 500 рублей. Все внимание публики было приковано к ее оголенной груди, так как жакет был надет на голое тело.

Билеты на свадьбу рэпера Моргенштерна стоили 50 тысяч рублей. И от покупателей не было отбоя. Жених и невеста арендовала теплоход "Рио-1", который пришвартовался на набережной Тараса Шевченко. На борту был установлены баннер с ангелом и аббревиатурой "АД", обозначающей инициалы пары.