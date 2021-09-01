Стала известна численность населения страны, если бы не распался Советский Союз

Президент России Владимир Путин 1 сентября прилетел во Владивосток с рабочим визитом. Глава государства поздравил школьников с Днем знаний и встретился с ребятами из Всероссийского детского центра «Океан».
Если бы не произошла октябрьская революция 1917 года и распад СССР в 1991 году, численность населения современной России составляла бы порядка 500 миллионов человек. Об этом президент заявил на встрече со школьниками.
Путин отметил, что предпосылки и причины этих событий необходимо тщательно проанализировать и подчеркнул, что в будущем повторения аналогичных ситуаций допускать нельзя, сообщает телеканал «360».
Рассказал Путин подросткам и о своей главной детской мечте.
Глава государства пробудет на Дальнем Востоке до 4 сентября. В рамках визита Путин планирует также встретиться с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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Может быть,а может было бы по другому,что прошлое вспоминать надо о будущем думать.