Стала известна численность населения страны, если бы не распался Советский Союз

01.09.2021 | 12:22

Президент России Владимир Путин 1 сентября прилетел во Владивосток с рабочим визитом. Глава государства поздравил школьников с Днем знаний и встретился с ребятами из Всероссийского детского центра «Океан».

Если бы не произошла октябрьская революция 1917 года и распад СССР в 1991 году, численность населения современной России составляла бы порядка 500 миллионов человек. Об этом президент заявил на встрече со школьниками.

Путин отметил, что предпосылки и причины этих событий необходимо тщательно проанализировать и подчеркнул, что в будущем повторения аналогичных ситуаций допускать нельзя, сообщает телеканал «360».

Рассказал Путин подросткам и о своей главной детской мечте.

Глава государства пробудет на Дальнем Востоке до 4 сентября. В рамках визита Путин планирует также встретиться с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.