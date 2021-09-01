Полезное

Новоиспеченная жена-миллионерша Федора Шаляпина впала в кому

Печать

Недавно Прохор Шаляпин женился на миллионерше из Канады. СМИ узнали о ее богатстве.

Певец Прохор Шаляпин славится своей любовью к женщинам постарше. Он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, ему приписывали роман с актрисой Светланой Светличной, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и множество других подобных связей.

Наконец Шаляпин узаконил свою любовь после двух лет отношений и женился на состоятельной предпринимательнице из Канады Татьяне Клаудии Девис.

Свадьба состоялась в Лас-Вегасе и обошлось паре в 15 миллионов рублей. По слухам, основные расходы на себя взяла 42-летняя жена Прохора Шаляпина, ведь для нее это обычная сумма.

Клаудия Девис перебралась в Канаду еще в 90-е. Там она училась и начала работать. Сейчас жена Шаляпина владеет сетью адвокатских фирм и имеет многомиллионное имущество – дома в Монако, Мексике, Лос-Кабосе, в Канаде и много где еще. Об этом журналистам рассказал близкий друг Шаляпина, актер Георгий Кирьянов. По его словам, Прохорпа Шаляпина интересовала только личность Клаудии, а не ее деньги.

Также он поведал, что незадолго до бракосочетания Прохор Шаляпин вместе с возлюбленной хотели арендовать дом в Лас-Вегасе и пожить там, а потом захотели его купить. Жилье обошлось им в два миллиона долларов. Жена Шаляпина считает это выгодной покупкой, ведь дом продали с большой скидкой.

Напомним, после свадьбы жена Прохора Шаляпина слегла с коронавирусом и сейчас лежит в тяжелом состоянии в больнице в США. По данным СМИ, сейчас она в коме. При этом сам Шаляпин ходит по ток-шоу и раздувает шумиху вместо того, чтобы поддерживать тяжелобольную супругу. Поклонники считают, что Прохор готовится стать наследником ее многомиллионного наследства.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте