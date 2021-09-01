Полезное

Кому 3 000 рублей, а кому штраф: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Печать

С первого дня осени произойдут изменения в российском законодательстве. Поправки, ранее принятые Государственной Думой РФ, касаются важнейших сфер жизни и охватывают различные социальные группы: от студентов до пенсионеров.

Так, в этом месяце российские пенсионеры смогут рассчитывать на государственную поддержку. Им положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Для этого нет необходимости куда-либо обращаться и писать заявление – выплату перечислят при любом виде пенсии. Об этом сообщает LIFE.

С 1 сентября значительно облегчится процедура обжалования штрафов для водителей. Они смогут обратиться на сайт госуслуг или суда с жалобой на штраф, если ситуация зафиксирована дорожной камерой. При этом уведомление о штрафе будет считаться полученным, если автомобилист зашел в личный кабинет на сайте госуслуг. Далее у гражданина будет 10 суток на обжалование в онлайн-формате.

Кроме того, в России стартовала кампания по мотивации граждан сделать прививку, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Держатели карты "Мир", зарегистрированные на портале госуслуг и прошедшие вакцинацию, примут участие в розыгрыше ста тысяч рублей методом рандомных чисел.

Граждане стран СНГ смогут посетить Россию только при наличии мобильного приложения "Путешествую без CoViD-19". Для въезда они должны будут показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

С 1 сентября россияне, взявшие детские больничные, будут получать выплаты в полном объеме от среднего заработка. Стаж родителя не будет играть роли, при условии, если заболевший ребенок младше восьми лет.

Школьники и студенты с 14 до 22 лет могут рассчитывать на получение специальной "Пушкинской карты" с балансом три тысячи рублей. Деньги можно потратить на поход в музей или театр. В программе участвуют около восьми сотен учреждений культуры.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кому 3 000 рублей
А кому 3000?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте