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Гимнастка Дина Аверина рассказала о приступе истерики

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Прославленные российские гимнастки Дина и Арина пережили тяжелый опыт на недавно прошедшей Олимпиаде. В финале индивидуального многоборья, состоявшемся 7 августа, девушки претендовали на первые места, однако им пришлось уступить золото сопернице из Израиля. За этой драматической ситуацией наблюдал почти весь мир, и уж точно вся наша страна переживала за талантливых россиянок. Теперь, когда страсти немного улеглись, спортсменки дали пространное интервью телеканалу "Матч ТВ".

Дина Аверина рассказала, что после выступления Арины, в котором та допустила досадную ошибку с лентой, она впала в настоящую истерику.

"Меня начало трясти", – призналась спортсменка.

Такое сильное эмоциональное волнение охватило гимнастку впервые за все время соревнований. Однако Дина поняла, что права на ошибку у нее нет, и постаралась взять себя в руки. К счастью, у девушки получилось успокоиться и с помощью самовнушения и дыхательных практик она пришла в норму.

В результате Дина выступила прекрасно, но все равно стала второй после израильтянки, уронившей ленту. Наша сторона посчитала подобное судейство необъективным. Что касается Арины, то она не вошла в тройку лидеров и заняла лишь четвертое место.

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Источник — dni.ru, фото - Матч ТВ
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