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Екатерина Андреева поделилась семейным секретом

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Екатерина Андреева – признанная икона стиля, успешная телеведущая и прекрасная хозяйка. В ее кулинарной копилке есть много интересных рецептов вкусных блюд.

Екатерина Андреева много путешествует по миру со своим мужем Душаном Перовичем. Бывают за границей они и на Новый год. Если же остаются на праздник дома, то теледива предпочитает покупным блюдам приготовленные собственными руками.

Одним из любимых блюд Екатерины Андреевой на Новый год являются запеченные в духовке перепелки. Приготовить его несложно.

Ингредиенты: 6 перепелок, 80 г сливочного масла, один небольшой пучок свежих петрушки, базилика и тимьяна, 500 мл кефира, 6 зубчиков чеснока, соль — по вкусу.

Для того, чтобы приготовить перепелок по рецепту Екатерины Андреевой, тушки птицы необходимо выпотрошить, если остались перья — натереть кожу спиртом и обжарить на сковороде, а затем удалить перья.

Тушки надо промыть холодной водой и положить в кефир на три часа. Достать, обсушить бумажным полотенцем и заложить крылышки за спину. В брюшке сделать разрезы по полсантиметра и по очереди вставить туда лапки. Потом надо посолить тушки.

Зелень мелко нарезать, а чеснок порубить. В форму для запекания положить масло, немного растопить, выложить на него птицу, посыпать сверху чесноком и зеленью. Далее нужно поставить форму в предварительно нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 35—40 минут, периодически поливая перепелок образовавшимся соком.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Далее нужно поставить форму
Где купить форму перепёлки?

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