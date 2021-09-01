Полезное

«Ей очень тяжело»: лечащий врач МакSим впервые рассказал о борьбе за жизнь певицы

Печать

Анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов знает, что именно пришлось пережить певице МакSим.

Вся страна переживала за здоровье Марины Абросимовой, которая почти два месяца боролась с тяжелейшей формой пневмонии. О недуге артистки высказывались разные медики, волонтеры, экстрасенсы, однако тот самый врач из 52-ой столичной больницы, в которой лечилась певица Максим, заговорил впервые.

Репортаж о докторе Павлове вышел в программе "Жить здорово" на Первом канале. Популярная исполнительница попала в медучреждение в жутком состоянии. Звездная пациентка не могла дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к сложному аппарату ЭКМО. Под ним Абросимова провела целых 30 дней. При этом Павлов вместе с командой делали все, чтобы аппарат не повредил певице голосовые связки: такой пациентке, как Максим, было очень важно сохранить голос.

Денис Павлов хорошо помнит тот момент, когда артистка наконец пришла в себя, ведь это было настоящей победой. Женщину тогда спросили, знает ли она, где находится. Медики получили неожиданный ответ – в Дубае.

С того самого момента началась постепенная реабилитация знаменитой пациентки. Павлов до сих пор следит за здоровьем звезды, хоть она уже и выписалась из больницы. "Ей очень сейчас тяжело," – рассказал врач.

Реаниматолог считает, что Максим еще очень слаба. Пережившей тяжелую болезнь певице еще даже сложно говорить по телефону, а речи о возвращении на большую сцену пока и вовсе быть не может.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте