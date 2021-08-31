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Юлия Барановская рассказала о предстоящем пополнении

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Юлия Барановская не только успешная телеведущая, но и мама троих наследников. Оказывается, знаменитость не намерена останавливаться на достигнутом.

Теледива поведала о своих планах. Она призналась, что не исключает возможности родить еще одного или двух детей. Юлия Барановская отметила, что не любит себя жалеть и вспоминать о негативном опыте прошлого.

Звезда наслаждается материнством и с ностальгией вспоминает о том времени, когда ее детки были маленькими. Каждый раз, видя чужого малыша, она задумывается о следующих родах. Ведущая рассказала, что недавно ночью плакала из-за того, что ее дети уже повзрослели.

Юлия Барановская гордится своими отпрысками. Она с удовольствием делится с поклонниками их достижениями. Теледива старается проводить с наследниками как можно больше времени. Семья много путешествует в полном составе.

При этом "курицей-наседкой" Юлия Барановская себя не считает. Знаменитость доказала на своем примере, что звездная жизнь и работа на телевидении – не помеха для того, чтобы быть прекрасной заботливой матерью.

Напомним, детей ведущая родила от футболиста Андрея Аршавина. Влюбленные не оформляли отношения официально. К сожалению, пара рассталась. Старшему сыну звезды Артему сейчас 15 лет, дочери Яне – 13, а младшему Арсеню – девять лет.

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Источник — dni.ru
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