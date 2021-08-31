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Ваенга напугала поклонников серьезной болезнью

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Еще недавно Елена Ваенга отдыхала в Турции и радовала поклонников яркими снимками из отпуска. Теперь певица напугала фанатов свежим снимком с обилием лекарств.

На фото были видны средства от насморка, для укрепления иммунитета и улучшения сердечной деятельности. Подписчики решили, что Елена Ваенга серьезно больна и уже во всю молятся за "сраженную страшной болезнью" любимую певицу.

Что именно произошло с артисткой, пока не ясно. Чем именно заболела Ваенга, Елена не рассказала фанатам. Но буквально сразу после тревожной публикации артистка исчезла из "Сторис" и не подает никаких сигналов. Из-за отсутствия конкретики поклонники начали самостоятельно гадать и придумывать певице диагнозы.

"Знакомые названия. Выздоравливай!"; "Интересный набор, как при ковиде", – отметили люди в комментариях.

Россияне уверены, что Елена Ваенга заболела после путешествия за границу. Ведь недуг сразил ее сразу по прилету домой. Кто-то предположил, что заболеть могла не сама Елена Ваенга, а ее родственники. Возможно, гора таблеток предназначалась именно им. Скорее всего, уверены фанаты, в семье кто-то подхватил коронавирусную инфекцию. Стоит отметить, что родные певицы перенесли ковид в конце 2020-го. Тогда прямо перед новым годом заболели мама и бабушка Елены Ваенги.

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Источник — dni.ru
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