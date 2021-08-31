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В Китае определились с блюдом, которое стало символом дерзости и отваги русских

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На крупном китайском портале WeChat разгорелась дискуссия о русских блюдах. Пользователи высказывали свое мнение, олицетворяя характер россиянина с какой-нибудь пищей.

Один из посетителей портала признался, что он восхищен русским шашлыком. По его мнению, приготовление этого блюда является непостижимой философией.

Он объяснил другим пользователям, что не стоит путать шашлык и барбекю. Первое блюдо, по его словам, "символизирует дерзость и отвагу русского народа". Даже "дождь и холод русских не пугают", если они решают выехать на природу.

Интернет-пользователь считает, что главное в шашлыке - это маринад. Ведь приготовление этого мясного деликатеса во многом зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов.

"В России вкусно замариновать мясо — высшее мастерство", — пояснил автор.

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Источник — pixabay.com
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