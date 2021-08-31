Полезное

Стала известна судьба наследников Алины Кабаевой

Печать

Стали известны сведения о перспективах дочери и сына знаменитой спортсменки. Алина Кабаева сама поведала о них.

Личная жизнь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой скрыта от посторонних, поэтому слухи о ней нарастают из года в год. Спортсменка редко появляется на публике и держит в тайне свое семейное положение, поэтому многие россияне уверены, что она скрывает своих детей.

На днях в Сети распространилось старое интервью звезды от 2013 года, в котором она рассказала про наследников. Тогда Алина Кабаева, по ее утверждению, еще не родила, но будущее для своих отпрысков уже определила.

Знаменитость заранее подумала, чем займутся ее дети, когда наступит благоприятная пора для развития их личностей. В том, что дочь окунется в спорт, у нее сомнений не было.

"Куда мальчика – не знаю, а девочку – в художественную гимнастику", — выразилась Алина Кабаева. Возможно, спортсменка видела в своем нерожденном сыне особый потенциал, ведь часто мальчики копируют поведение своих отцов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте