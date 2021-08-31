Стала известна судьба наследников Алины Кабаевой

31.08.2021 | 15:50

Стали известны сведения о перспективах дочери и сына знаменитой спортсменки. Алина Кабаева сама поведала о них.

Личная жизнь олимпийской чемпионки Алины Кабаевой скрыта от посторонних, поэтому слухи о ней нарастают из года в год. Спортсменка редко появляется на публике и держит в тайне свое семейное положение, поэтому многие россияне уверены, что она скрывает своих детей.

На днях в Сети распространилось старое интервью звезды от 2013 года, в котором она рассказала про наследников. Тогда Алина Кабаева, по ее утверждению, еще не родила, но будущее для своих отпрысков уже определила.

Знаменитость заранее подумала, чем займутся ее дети, когда наступит благоприятная пора для развития их личностей. В том, что дочь окунется в спорт, у нее сомнений не было.

"Куда мальчика – не знаю, а девочку – в художественную гимнастику", — выразилась Алина Кабаева. Возможно, спортсменка видела в своем нерожденном сыне особый потенциал, ведь часто мальчики копируют поведение своих отцов.