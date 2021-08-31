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Пришедшая в храм Мария Порошина взмолилась о помощи

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Звезда отечественных теленовелл Мария Порошина последние летние деньки проводит на даче. Участок актрисы находится в Костромской области в Щелыково. Недалеко от поселка располагается одноименный природный музей-заповедник.

"Там очень красиво. Волга рядом. Я сразу влюбилась в эти места", – говорила Порошина в одном из интервью.

Накануне знаменитость побывала в Костроме, где посетила Церковь Илии Пророка. Храм построен ХVII веке. В 1930 году он был практически полностью разобран на кирпич и щебень – сохранились лишь трапезная и нижний ярус колокольни. За год до этого с башни сбросили и разбили на части 400-пудовый колокол. С 2017-го церковь реконструируют.

Мария Порошина побывала в храме, сделала фото и видео. Сегодня церковь функционирует, однако работ по ее восстановлению предстоит еще много. Актриса записала ролик, в котором рассказала о том, как продвигаются ремонтные работы.

"Это Храм Илии Пророка в городе Костроме. Старинный, раньше он являлся основным и был полностью практически разрушен. Колокольню восстанавливал отец Максим", – рассказала Мария Порошина на видео.

В подписи к публикации Порошина попросила подписчиков поддержать храм. Знаменитость оставила реквизиты, на которые желающие могут перевести посильную помощь.

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Источник — dni.ru
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