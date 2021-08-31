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Ирина Салтыкова провела экскурсию по своему шикарному особняку

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Знаменитая певица позаботилась о крыше над головой и не поскупилась на обустройство дома. Ирина Салтыкова владеет потрясающим жильем.

Звезды российского шоу-бизнеса уделяют домашнему очагу особое внимание и разумно вкладывают заработанные средства в недвижимость.

Культовая звезда 90-х Ирина Салтыкова не исключение. Еще в 2004 году исполнительница хита "Серые глаза" обосновалась на Рублевке, заполучив заветный участок. Сейчас в элитном районе Москвы у поп-дивы стоит шикарный особняк в три этажа, который был спроектирован и построен по ее запросу.

В просторном жилище площадью 500 м² есть все условия для комфортной жизни: одни только спальни и гардеробные занимают по четыре комнаты. На нижнем этаже особняка Ирина Салтыкова организовала зону СПА, где можно расслабиться в джакузи и сауне. Возле дома есть автогараж, летняя кухня и крытая терраса.

Помещение на втором этаже звездная блондинка обустроила под личное пространство — там находится ее персональная комната, несколько гостевых помещений, гардеробная и ванные комнаты. Ирина Салтыкова позаботилась о качестве и удобстве пространства: теплые полы в доме покрыты натуральным мрамором. Значительная часть апартаментов декорирована в стиле модерн с экологичными дизайнерскими деталями.

Верхний этаж шикарного жилища получила в распоряжение дочь артистки Алиса. Ирина Салтыкова решила, что девушке необходимо достаточно места для того, чтобы вести полноценную жизнедеятельность. Этаж полностью автономен, на нем есть отдельная кухня и специальный выход на улицу.

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Источник — dni.ru
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