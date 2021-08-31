«Это выбор мамы»: Алина Кабаева приоткрыла семейную тайну

31.08.2021 | 07:36

Уже долгие годы Алина Кабаева занимает должность председателя совета директоров "Национальной Медиа Группы". Она много работает, практически не появляется на мероприятиях и не контактирует с поклонниками.

О личной жизни знаменитости также практически ничего неизвестно. Ранее появлялось много слухов относительно замужества спортсменки и тайных родов, но информация так и не была подтверждена. Из-за того, что в какой-то момент гимнастка просто исчезла, каждое ее появление сопровождается бурей эмоций со стороны пользователей Сети.

Недавно прославленная спортсменка по итогам Олимпиады обрушилась с критикой на судейский корпус в гимнастике. По словам Кабаевой, низкие оценки Дины Авериной связаны с тем, что судьи не хотели ее победы.

"Есть люди порядочные и не очень", – заявила она. Болельщики до сих пор не могут поверить в случившееся, что российская спортсменка получила серебряную медаль. Свое возмущение выразила и Ирина Винер-Усманова, которая затем заявила, что Кабаева является ее единственной преемницей.

Алина не стала комментировать слова своей бывшей наставницы. Кабаева по-прежнему предпочитает избегать публичности, периодически появляясь на даче за пределами Москвы. По словам экс-спортсменки, этот домик выбрала ее мама.