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Перед 1 Сентября школьники и студенты просили помощи у Всевышнего

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На службе в главном храме Пензы было много детей. Все они пришли в Спасский кафедральный собор на традиционный молебен перед началом нового учебного года.

Школьники и студенты просили помощи у Всевышнего, так же как и их родители. О необходимости участия взрослых в деле воспитания подрастающего поколения сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Быть усидчивыми и воспринимать, насколько возможно, все то, что дают педагоги. Конечно, это сложно, потому что, как говорит церковнославянский язык, «буйство юности». Когда человеку хочется много энергии потратить на что-то не то. И для этого есть родители, чтобы они смогли направлять, поучать, ну и где-то какими-то методами воздействовать, чтобы человек учился», - отметил митрополит.

В мероприятии принял участие архиерейский детский хор. Он образовался в 2014 году. Сначала в нем было немного ребят, но теперь церковный коллектив насчитывает десятки вокалистов, которые несколько недель готовились к ответственному выступлению в самом большом соборе Пензенской области.

В ежегодный крестный ход в этом году учащихся отправлять не стали. После молебна и таинства причастия юные православные верующие разошлись по домам готовиться к школе, в которую они теперь пойдут с божьей помощью.

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