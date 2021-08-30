«От 15 до 25 тысяч рублей»: что известно о новой выплате для пенсионеров

30.08.2021 | 08:37

Пожилым гражданам будут оказаны очередные меры поддержки. Правда на этот раз материальная помощь коснется не всех, а лишь жителей одного из городов России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» анонсировал изменения в социальном кодексе, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Петербуржцы, отметившие 90-летие получат 15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно – 25 тысяч рублей», — указано в сообщении.

По словам Беглова, долгожители Санкт-Петербурга принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья, восстанавливало город из послевоенной разрухи. Они - настоящие хранители ленинградского кода и ленинградских традиций.

«По сравнению с 2019 годом количество петербуржцев, достигших девяноста лет, увеличилось на 9%, а тех, кому исполнилось сто и более лет – на 20%. Будем и дальше развивать систему медико-социальной помощи, расширять меры социальной поддержки, которые позволяют увеличивать продолжительность жизни наших старших», — заявил губернатор.