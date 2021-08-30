Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Полезное

«От 15 до 25 тысяч рублей»: что известно о новой выплате для пенсионеров

Печать

Пожилым гражданам будут оказаны очередные меры поддержки. Правда на этот раз материальная помощь коснется не всех, а лишь жителей одного из городов России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» анонсировал изменения в социальном кодексе, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Петербуржцы, отметившие 90-летие получат 15 тысяч рублей, 95-летие – 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно – 25 тысяч рублей», — указано в сообщении.

По словам Беглова, долгожители Санкт-Петербурга принадлежат к тому поколению, которое вынесло на своих плечах тяготы военного лихолетья, восстанавливало город из послевоенной разрухи. Они - настоящие хранители ленинградского кода и ленинградских традиций.

«По сравнению с 2019 годом количество петербуржцев, достигших девяноста лет, увеличилось на 9%, а тех, кому исполнилось сто и более лет – на 20%. Будем и дальше развивать систему медико-социальной помощи, расширять меры социальной поддержки, которые позволяют увеличивать продолжительность жизни наших старших», — заявил губернатор.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте