Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|08:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Полезное

Анастасия Волочкова озвучила организатора травли и слежки

Печать

По мнению танцовщицы, это солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская.

Балерина намерена судиться с обидчицей, которая обнародовала неприличный снимок с Анастасией Волочковой. Звезду тайно сняли, когда она испражнялась во дворе своего дома в коттеджном поселке Новахово.

В эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ знаменитость пожаловалась на певицу. По ее мнению, Любомская подговорила соседей, чтобы они пустили ее в дом, откуда было сделано фото.

Анастасия Волочкова считает, что артистка завидует ее популярности и успешности и сама только и мечтает о том, чтобы ее вспомнили. Именно поэтому, по мнению "королевы шпагата", вокалистка устроила ей травлю.

В свою очередь Любомская отмечала, что только хотела помочь подруге, которая является соседкой Анастасии Волочковой. По словам исполнительницы, та обращалась к стражам порядка из-за поведения звездной блондинки. Соседке не по душе, что гости и персонал балерины ведут себя ужасно. В итоге отчаявшаяся женщина решила продать свой дом.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте