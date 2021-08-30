Анастасия Волочкова озвучила организатора травли и слежки

По мнению танцовщицы, это солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская.
Балерина намерена судиться с обидчицей, которая обнародовала неприличный снимок с Анастасией Волочковой. Звезду тайно сняли, когда она испражнялась во дворе своего дома в коттеджном поселке Новахово.
В эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ знаменитость пожаловалась на певицу. По ее мнению, Любомская подговорила соседей, чтобы они пустили ее в дом, откуда было сделано фото.
Анастасия Волочкова считает, что артистка завидует ее популярности и успешности и сама только и мечтает о том, чтобы ее вспомнили. Именно поэтому, по мнению "королевы шпагата", вокалистка устроила ей травлю.
В свою очередь Любомская отмечала, что только хотела помочь подруге, которая является соседкой Анастасии Волочковой. По словам исполнительницы, та обращалась к стражам порядка из-за поведения звездной блондинки. Соседке не по душе, что гости и персонал балерины ведут себя ужасно. В итоге отчаявшаяся женщина решила продать свой дом.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.