Анастасия Волочкова озвучила организатора травли и слежки

30.08.2021 | 07:29

По мнению танцовщицы, это солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская.

Балерина намерена судиться с обидчицей, которая обнародовала неприличный снимок с Анастасией Волочковой. Звезду тайно сняли, когда она испражнялась во дворе своего дома в коттеджном поселке Новахово.

В эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ знаменитость пожаловалась на певицу. По ее мнению, Любомская подговорила соседей, чтобы они пустили ее в дом, откуда было сделано фото.

Анастасия Волочкова считает, что артистка завидует ее популярности и успешности и сама только и мечтает о том, чтобы ее вспомнили. Именно поэтому, по мнению "королевы шпагата", вокалистка устроила ей травлю.

В свою очередь Любомская отмечала, что только хотела помочь подруге, которая является соседкой Анастасии Волочковой. По словам исполнительницы, та обращалась к стражам порядка из-за поведения звездной блондинки. Соседке не по душе, что гости и персонал балерины ведут себя ужасно. В итоге отчаявшаяся женщина решила продать свой дом.