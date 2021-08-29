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Снимок Заворотнюк-старшей заставил россиян удивиться и порадоваться

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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в своем блоге фото с ближайшей родственницей.

Анна поделилась в "Инстаграме" фото со своей бабушкой. Сегодня Валентине Борисовне исполнилось 78 лет. Внучка оставила трогательное поздравление, пожелав бабушке долголетия. "Я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Заворотнюк.

Подписчики присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами. Многие отметили удивительное сходство родственниц, другие были шокированы, как молодо она выглядит.

"Улыбка-бабушкина" "Поздравляю вашу бабушку с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, и всего самого наилучшего", "Как вы похожи!", "Какая молодая и красивая бабушка. Ну никак не выглядит на свой возраст", – написали комментаторы.

Анна активно ведет социальные сети и делится там историями из своей жизни. Однако после известия о болезни матери девушка надолго пропала из поля зрения общественности.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже два года борется с опухолью мозга. Семья хранит молчание, что порождает огромное количество слухов. Недавно известный ведущий Влад Кадони подтвердил тяжелое состояние звезды, опровергнув слухи о возможном пиаре. Он заявил, что недоверие создают звезды, которые приукрашивают истории о своих несерьезных заболеваниях.

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Источник — dni.ru
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