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Совершеннолетняя внучка Никиты Михалкова поразила своей красотой

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Никита Михалков по-настоящему богат: у кинематографиста четверо детей и целых десять внуков.

Сегодня супруга режиссера Татьяна Михалкова поделилась снимками своей внучки Натальи – девушке исполнилось 19 лет, и ее знаменитая бабушка не смогла удержаться от публичного поздравления в "Инстаграме". Татьяна Евгеньевна воспользовалась случаем, чтобы показать подписчикам, какой хорошенькой стала их совместная внучка с Никитой Михалковым.

Супруга кинематографиста опубликовала целую серию снимков с именинницей, часть из которых были сделаны недавно во время их совместного путешествия по греческим островам. Любящая бабушка отметила, что ей было очень легко отдыхать с внучкой, и от души поздравила Наташу с ее днем рождения.

Подписчики Михалковой присоединились к поздравлениям и оставили имениннице множество комплиментов. Люди отметили, что девушка обладает какой-то особенной красотой и легко может сделать карьеру в модельном бизнесе.

"Чудесная девочка!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Михалковская порода!", "Очень красивая! С днем рождения!", "Как повзрослела и очень красивая..", "Очень красивая внучка!" - написали поклонники.

Наташа является дочерью сына Никиты и Татьяны Михалковых – Артема. Девушка родилась в первом браке отца. Впоследствии родители Наташи развелись, но недавно у девушки родился младший брат по отцу, матерью которого стала Дарья Баженова. У Никиты Михалкова также есть сын Степан и дочери Анна и Надежда – все они тоже подарили внуков своему знаменитому отцу.

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Источник — dni.ru
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