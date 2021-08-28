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СМИ: выявлены случаи исчезновения стажа из электронных трудовых

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Весь 2020 год в России шла активная кампания по реализации национального проекта «Цифровая экономика», в рамках которого гражданам предложили решить, будет у них электронная трудовая книжка или же останется прежняя.

Многие выбрали привычный для себя бумажный вариант, а вот тем россиянам, кто начал свою трудовую деятельность с 1 января 2021 года выбирать не пришлось. У них все сведения о периодах работы изначально станут формироваться только в электронном виде.

Выяснилось, что данный вид трудовой книжки может преподнести неприятный сюрприз своему обладателю.

«У меня получается запись в трудовой книжке с 1 марта 2007 года, а в электронной трудовой — с 31 декабря 2007 года, то есть восемь месяцев потеряно. По второй компании в сроке трудовой деятельности обнаружила сразу два сюрприза: с 1 октября 2012 по 4 декабря 2012 года есть промежуток в работе, потом стаж возобновляется. Затем опять с 8 декабря 2012 года и по 31 декабря 2012 года стаж прерывается», — цитирует «Ридус» жительницу Москвы Светлану Антонову.

Как сообщает URA.ru, женщина запросила на портале Госуслуг свою электронную трудовую и обнаружила, что в ней пропала информация про почти год работы.

Антонова решили разобраться со сложившейся ситуацией и обратилась в Пенсионный фонд России. Там ей пояснили, что оба ее предыдущих места работы были ликвидированы.

В ПФР пообещали отправить запросы в архив, но предупредили, что нужная информация могла не сохраниться. Принять бумажную трудовую книжку они также отказались, но предложили Антоновой принести трудовой договор.

В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что за время существования электронных трудовых пользователи не сталкивались с такими проблемами. Тем, кто заметил некорректные сведения о местах работы, они посоветовали обратиться либо к работодателю, либо в ПФР. В пресс-службе не уточнили, касается ли проблема пропажи сведений о стаже только ликвидированных компаний.

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