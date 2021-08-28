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Шах и мат Маслякову: бывшие игроки команд КВН организовывают собственное шоу

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Долгие годы КВН оставался главным юмористическим шоу в стране. Через "Клуб веселых и находчивых" прошли миллионы жителей СССР и России. В КВН играли и играют школьники, студенты, взрослые люди.

По всей видимости, эра юмористического шоу Первого канала подошла к концу. Многие игроки пройдя "Клуб веселых и находчивых" оставались ни с чем. Лишь единицы продолжали работать на Александра Маслякова, воспитывая новые поколения кавээнщиков.

С появлением телеканала ТНТ многие выпускники КВН получили шанс продолжить карьеру и хорошо заработать. Большинство юмористических шоу телеканала имеют хорошие рейтинги. Более того, молодые люди стали выбирать жанр stand up, а не КВН.

В 2021 году руководство ТНТ решилось на эксперимент. В эфире телеканала появится шоу "Игра", которое составит конкуренцию КВН. В нем примут участие 12 команд, заявлено около 80 известных на всю страну комиков.

Участники будут соревноваться в остроумии в различных жанрах: миниатюры, музыкальная комедия, stand up, абсурд, инсценировки и прочее. Главный приз - 30 миллионов рублей. Оценивать юмористов будут бывшие кавээнщики: Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров.

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