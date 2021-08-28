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Похоронившим усопшего без крестика останется только молиться

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Религия и человечество неразрывно связаны тысячелетиями. Тем не менее, у людей остается масса вопросов, которые связаны с ритуалами и обрядами.

Благочинный Ни­кольского город­ского округа, иерей Виктор Сторожев постарался ответить на животрепещущие вопросы читателей.

— Как православным верую­щим относиться к массовой вак­цинации? И вправе ли священнослужитель благословлять паству на такую процедуру?

— На сегодняшний день нельзя говорить о какой-то по­зиции РПЦ по поводу вакцина­ции — она может быть сформу­лирована только Архиерейским собором и Священным синодом, а пока что ни тот ни другой такой позиции не выражал. Но напом­ню, что наши святые практико­вали прививочные кампании: святой Иннокентий Московский во время эпидемии оспы сам проводил вакцинацию верующих, а Синод предписывал свя­щенникам убеждать население прививаться.

Есть открытое письмо афон­ского старца Евфимия Лавриотиса по вопросу обязательной вакцинации, в котором он гово­рит: «Мы искренне желаем, что­бы никто из вакцинированных не пострадал. Но пускай они оста­вят в покое других людей и не лишают их права самостоятель­но принимать решение. Если че­ловек не хочет делать прививку, то никто не должен принуждать его к этому и каким бы то ни было образом заставлять его вакцинироваться.

— Как поступить, если усопшему забыли надеть крест?

— Паниковать и нервничать не нужно. Ничего страшного не произойдет. Если усопший был добрым христианином, само по себе отсутствие креста ему не повредит. Главное, чтобы чело­век умер в покаянии и православ­ной вере. Молитесь за его душу.

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