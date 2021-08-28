Похоронившим усопшего без крестика останется только молиться

Религия и человечество неразрывно связаны тысячелетиями. Тем не менее, у людей остается масса вопросов, которые связаны с ритуалами и обрядами.
Благочинный Никольского городского округа, иерей Виктор Сторожев постарался ответить на животрепещущие вопросы читателей.
— Как православным верующим относиться к массовой вакцинации? И вправе ли священнослужитель благословлять паству на такую процедуру?
— На сегодняшний день нельзя говорить о какой-то позиции РПЦ по поводу вакцинации — она может быть сформулирована только Архиерейским собором и Священным синодом, а пока что ни тот ни другой такой позиции не выражал. Но напомню, что наши святые практиковали прививочные кампании: святой Иннокентий Московский во время эпидемии оспы сам проводил вакцинацию верующих, а Синод предписывал священникам убеждать население прививаться.
Есть открытое письмо афонского старца Евфимия Лавриотиса по вопросу обязательной вакцинации, в котором он говорит: «Мы искренне желаем, чтобы никто из вакцинированных не пострадал. Но пускай они оставят в покое других людей и не лишают их права самостоятельно принимать решение. Если человек не хочет делать прививку, то никто не должен принуждать его к этому и каким бы то ни было образом заставлять его вакцинироваться.
— Как поступить, если усопшему забыли надеть крест?
— Паниковать и нервничать не нужно. Ничего страшного не произойдет. Если усопший был добрым христианином, само по себе отсутствие креста ему не повредит. Главное, чтобы человек умер в покаянии и православной вере. Молитесь за его душу.
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