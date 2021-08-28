Названо условие получения 250-процентной надбавки к пенсии

Некоторые категории пенсионеров имеют право на доплату к своей пенсии — за детей-школьников и студентов, за солидный стаж в сельском хозяйстве и в связи с низкими доходами. В Государственной Думе разработали памятку, из которой пожилые смогут узнать о положенных им надбавках.
Доплата за сельхозстаж
Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Если у обычного пенсионера в 2021 году она составляет 6044 рубля 48 копеек, то у сельхозтруженика — на 25 процентов, или на 1511 рубль 12 копеек, больше. Это 7555 рублей 60 копеек.
Надбавка за сельский стаж назначается при соблюдении одновременно трех условий: пенсионер должен иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать.
Обратите внимание, что по действующему законодательству, если после назначения данной выплаты пенсионер переезжает жить в город, то доплата снимается. С 2022 года это ограничение не будет действовать, надбавку сельхозтруженику сохранят и при переезде в город.
Также следует знать, что если у неработающего пенсионера, получающего сельхозприбавку, есть инждивенцы, то его фиксированная выплата к пенсии уже составит 9570 рублей 43 копейки (1511 рублей 12 копеек плюс 2014 рублей 83 копейки плюс 6044 рубля 48 копеек).
Доплата на 80-летие
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Прибавка составляет 6044 рубля 48 копеек, при этом общий размер фиксированной выплаты будет уже 12088 рублей 96 копеек. Никаких заявлений в Пенсионный фонд РФ пенсионеру по достижении 80-летнего возраста подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически с даты рождения.
Если пенсионер получает старости как сельхозтруженик (1511 рублей 12 копеек), то при достижении 80 лет она также сохраняется. В этом случае размер фиксированной выплаты составит уже 13600 рублей (1511 рублей 12 копеек плюс 12088 рублей 96 копеек).
Доплата к пенсии за северный стаж
Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания могут получать повышенную пенсию. Условием доплаты является страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Также нужно проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним.
Если стаж выработан в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50 процентов, или на 4022 рубля 24 копейки. Если стаж выработан в местностях, приравненных к ним, то на 30 процентов, или на 1813 рублей 34 копейки.
Доплата за заслуги
Дополнительное материальное обеспечение предусмотрено за выдающиеся достижения и особые заслуги. Его могут получать Герои России и Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России, награжденные орденами, лауреаты Государственных премий, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Полный список размещен на сайте ПФР.
Доплата назначается в процентах от социальной пенсии — 250, 330 или 415 процентов — и зависит от категории пенсионера.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.