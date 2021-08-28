Названо условие получения 250-процентной надбавки к пенсии

28.08.2021 | 10:18

Некоторые категории пенсионеров имеют право на допла­ту к своей пенсии — за детей-школьников и студентов, за солидный стаж в сельском хозяйстве и в связи с низкими доходами. В Государственной Думе разработали памятку, из которой пожилые смогут узнать о положенных им над­бавках.

Доплата за сельхозстаж

Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Если у обычного пенсионера в 2021 году она составляет 6044 рубля 48 копеек, то у сельхозтруженика — на 25 процентов, или на 1511 рубль 12 копеек, больше. Это 7555 рублей 60 копеек.

Надбавка за сельский стаж назначается при соблюдении одновременно трех условий: пенсионер должен иметь не ме­нее 30 лет стажа в сельском хо­зяйстве, проживать на селе и не работать.

Обратите внимание, что по действующему законодатель­ству, если после назначения дан­ной выплаты пенсионер переез­жает жить в город, то доплата снимается. С 2022 года это огра­ничение не будет действовать, надбавку сельхозтруженику со­хранят и при переезде в город.

Также следует знать, что если у неработающего пенсионера, получающего сельхозприбавку, есть инждивенцы, то его фикси­рованная выплата к пенсии уже составит 9570 рублей 43 копей­ки (1511 рублей 12 копеек плюс 2014 рублей 83 копейки плюс 6044 рубля 48 копеек).

Доплата на 80-летие

Пенсионеры, которым ис­полнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости, имеют право на повы­шенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старо­сти. Прибавка составляет 6044 рубля 48 копеек, при этом общий размер фиксированной выплаты будет уже 12088 рублей 96 копе­ек. Никаких заявлений в Пенси­онный фонд РФ пенсионеру по достижении 80-летнего возраста подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически с даты рождения.

Если пенсионер получает старости как сельхозтруженик (1511 рублей 12 копеек), то при достижении 80 лет она также со­храняется. В этом случае размер фиксированной выплаты соста­вит уже 13600 рублей (1511 руб­лей 12 копеек плюс 12088 руб­лей 96 копеек).

Доплата к пенсии за северный стаж

Граждане, работавшие в рай­онах Крайнего Севера и при­равненных к ним местностях, независимо от места нынешне­го проживания могут получать повышенную пенсию. Условием доплаты является страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Так­же нужно проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севе­ра или не менее 20 лет в местно­стях, приравненных к ним.

Если стаж выработан в рай­онах Крайнего Севера, фикси­рованная выплата к страховой пенсии повышается на 50 про­центов, или на 4022 рубля 24 копейки. Если стаж выработан в местностях, приравненных к ним, то на 30 процентов, или на 1813 рублей 34 копейки.

Доплата за заслуги

Дополнительное материаль­ное обеспечение предусмотрено за выдающиеся достижения и особые заслуги. Его могут полу­чать Герои России и Советского Союза, Герои Социалистическо­го Труда и Герои Труда России, награжденные орденами, лау­реаты Государственных премий, чемпионы Олимпийских, Пара­лимпийских и Сурдлимпийских игр. Полный список размещен на сайте ПФР.

Доплата назначается в про­центах от социальной пенсии — 250, 330 или 415 процентов — и зависит от категории пен­сионера.