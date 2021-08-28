Названа главная ошибка при оформлении ипотеки, которая может стоить квартиры

28.08.2021 | 09:13

Государство старается помочь гражданам с жильем, поэтому продолжается субсидирование ипотечных программ. Населению выдаются кредиты под низкие проценты.

Но некоторым россиянам стоит несколько раз взвесить все за и против, прежде чем обращаться в кредитную организацию для оформления ипотеки.

Если у человека, который оформляет на себя ипотечный займ, нет средств для первоначального взноса, их ни в коем случае не следует брать в кредит, рассказал изданию URA.RU риелтор Павел Боровиков.

«Если не хватает денег на первоначальный взнос, то ипотеку брать не стоит, потому что, с большой долей вероятности, такой ипотечный кредит не будет обслужен. Естественно, приобретенный объект недвижимости будет обратно взыскан банком. Надо подкопить денег на первоначальный взнос и потом уже обращаться за ипотекой, потому что два кредита это достаточно тяжело. На 99,9% это не очень приятная история», — сообщил Боровиков.

Павел уточнил, что некоторые банковские организации заманивают клиентов предлагая «выгодные условия» на первый взнос.

«Менеджеру в банке платят по KPI (ключевые показатели эффективности — прим. URA.RU). В KPI включены количество кредитов, которые он выдал. Им выгодно и две-три кредитные карточки предложить и еще один кредит. Но для человека это достаточно тяжелое ярмо, которое не все вывозят», — заявил Боровиков.