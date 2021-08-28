«Нарушение мозгового кровообращения»: перенесший инсульт Краско стал терять зрение

28.08.2021 | 08:33

90-летний Иван Краско находится в больнице под пристальным наблюдением врачей.

Два дня назад актер был экстренно госпитализирован с признаками инсульта после нескольких дней плохого самочувствия. Позже опасный диагноз был подтвержден, однако медики вовремя оказали мужчине необходимую помощь, и состояние звезды удалось стабилизировать. Сегодня Иван Краско уже был переведен из реанимации в обычную палату, но лечение еще нужно продолжить.

Директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил: "У него нарушение мозгового кровообращения".

Мужчина рассказал, что у артиста возникли некоторые проблемы с памятью, которых раньше не наблюдалось, даже несмотря на почтенный возраст Краско.

Кроме того, у актера нарушилось боковое зрение, которое и так не было идеальным. Но есть и хорошие новости – они состоят в том, что после инсульта у Краско нет проблем с речью и двигательный аппарат тоже в норме, хотя слабость, конечно, присутствует.

В беседе со "StarHit" Смородинов также сообщил, что Краско не хочет пропускать театральный сезон и уже рвется в бой, однако близкие понимают, что пожилому артисту все же предварительно понадобится реабилитация. Сможет ли Краско восстановить нарушенное зрение, пока неизвестно, но врачи дают благоприятные прогнозы. В больнице мужчина может провести еще около десяти дней.