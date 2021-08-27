Звездные наставники нового сезона шоу «Голос 60+» приятно удивили россиян

27.08.2021 | 07:02

Первый канал объявил о старте нового сезона шоу "Голос" для участников старше 60 лет.

Ждать осталось недолго – уже в первую пятницу сентября в 21:30 состоится долгожданная премьера нового сезона полюбившегося миллионам россиян музыкального телепроекта.

В этот раз организаторы приготовили для зрителей настоящий сюрприз – красные кресла наставников займут знаменитости, которые никогда ранее не бывали в шоу "Голос": Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Стас Намин.

За звание лучшего голоса страны в этот раз будут бороться конкурсанты в возрастном диапазоне от 60 до 96 лет, приехавшие из самых разных уголков России и мира. География участников проекта поистине поражает: здесь и Краснодар, и Ульяновск, и Владимир, и Екатеринбург, и Минск, и Ростов-на-Дону, и Лос-Анджелес, и Челябинск, и Кельн, и Новосибирск, и многие другие большие и малые города.

С широчайшей географией конкурсантов может сравниться разве что огромное разнообразие их занятий. На сцену поднимутся как профессиональные певцы, так и те, кто по роду своей деятельности не имеет никакого отношения к музыкальному творчеству: косметолог, инженер-конструктор, охотовед, пилот, строитель, востоковед, экс-солист балета и даже Дед Мороз.

Телезрителей ждет яркое и увлекательное шоу с демонстрацией вокальных талантов людей самых уважаемых возрастов и ожесточенной борьбой за звание лучшего. Свою изюминку также добавят харизма и обаяние умудренных опытом, он при это новых для проекта наставников. Принять участие в выборе победителя, как и прежде, сможет каждый желающий с помощью голосования.