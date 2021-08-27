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ПФР: выплату в 10 000 рублей получат не все пенсионеры

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Отделения Пенсионного фонда России по всей стране готовится перечислить по 10 000 рублей тем, кто находится на заслуженном отдыхе.

Пожилые граждане должны получить деньги по инициативе Президента РФ, озвученной 22 августа. Правда на единовременную выплату могут рассчитывать не все пенсионеры. На сайте ПФР указано основное условие, при котором россияне могут получить деньги.

«Выплату будут давать только тем гражданам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят», — следует из материалов пресс-службы ПФР.

«Доставка единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей будет осуществляться аналогично доставке пенсии. Тем пенсионерам, которые получают пенсию в банках, она будет зачислена на те же счета, на которые зачисляется пенсия. Тем, кто получает на почте, почтальоном будут доставлены эти 10 000 в течение сентября», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Согласно инициативе президента, рассчитывать на единовременную выплату в 10 000 рублей смогут как работающие, так и неработающие пенсионеры.

«При этом, если граждане получают одновременно две пенсии, одну по линии пенсионного фонда, а другую по линии других ведомств, то единовременная выплата в размере 10 000 рублей будет выплачиваться Пенсионным фондом Российской Федерации», - сообщил Буданов.

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