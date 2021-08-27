Новые выплаты и пособия с 1 сентября 2021 года

27.08.2021 | 12:32

В сентябре 2021 года ожидаются не только единовременные выплаты пенсионерам, но и изменение правил предоставления социальных выплат на детей.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей – как работающим, так и не работающим.

Деньги также положены тем, кто получает пособие по инвалидности или по потере кормильца. Чтобы получить выплату, заявления подавать не нужно. Средства начислят в сентябре 2021-го, исходя из данных, имеющихся в Пенсионном фонде.

Также в следующем месяце вступают в силу изменения в законодательство, согласно которым сотрудникам, берущим больничный по уходу за ребенком до восьми лет, будут выплачивать 100% от среднего заработка. До этого на размер пособия влиял стаж, и если он небольшой, то родитель терял часть средств.

Кроме того, скоро поменяют правила предоставления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. В Минтруде рассказали, что изменения связаны с имуществом, которое принадлежит нуждающимся в социальной помощи гражданам.